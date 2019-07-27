Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области Султанова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в субботу арестовал бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова на два месяца по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 25 сентября 2019 года включительно", - сказал судья.

Судья отметил, что в субботу Султанов был допрошен в качестве обвиняемого. В свою очередь, адвокат Султанова Дмитрий Лебедев сообщил, что будет обжаловать решение суда об аресте.

Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны в пятницу, они подозреваются в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, на счетах бюджета области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке, однако Султанов и Шведов, используя свои служебные полномочия, при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на общую сумму порядка 6 млрд рублей. Бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей. Также следствие считает, что действия Шведова и Султанова "привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти".

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства области в апреле 2017 года. 10 июня этого года он написал заявление об отставке. Шведов с 2006 года занимал должность заместителя министра финансов региона, с 2010 года является заместителем председателя правительства региона - министром финансов.