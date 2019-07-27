На севере Марокко задержаны боевики, готовившие теракты

РАБАТ, 27 июля. /ТАСС/. Спецслужбы Марокко нейтрализовали в субботу в Танжере (север страны) пятерых членов террористической ячейки в возрасте от 24 до 36 лет, связанных с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в обнародованном коммюнике министерства внутренних дел королевства.

Один из задержанных силовиками членов ячейки прежде привлекался к уголовной ответственности за участие в рядах террористических группировок на территории Сирии и Ирака.

По данным МВД, задержанные в Танжере лица находились в контакте с активистами ИГ с целью координации действий и подготовки осуществления террористических атак против режимных объектов на территории королевства. Проводятся следственные мероприятия.

Операции по задержанию были проведены сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР). Это силовое ведомство создано в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма. Бюро подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства. На данный момент именно на ЦБСР государством возложены основные задачи по отражению угроз со стороны экстремистов и террористов.