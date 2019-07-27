Спасатели подняли из упавшего в реку в Подмосковье гидросамолета тела двух погибших

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Спасатели извлекли и подняли на берег тела двух человек, погибших при крушении легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

"Тела двух погибших извлечены и подняты на поверхность", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что самолет будет поднят плавучим краном и его погрузят на баржу, которая следует на место ЧП. Дальше с воздушным судном будут проводиться следственные действия.

Гидросамолет Lake 250 Renegade упал в Оку в субботу днем в районе населенного пункта Подмоклово. На его борту находились пилот и пассажир. Среди версий крушения - ошибка пилотирования.