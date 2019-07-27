На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой. Об этом говорится в полученном ТАСС в субботу по электронной почте заявлении полиции штата.

Ранее информацию о гибели 24-летней девушки подтвердил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Он отметил, что "белорусское посольство в Вашингтоне установило связь с родственниками погибшей, дипломаты оказывают всю необходимую помощь". "Тело было передано судмедэкспертам штата. Проводится расследование в связи с произошедшим", - в свою очередь сообщил ТАСС представитель полиции Кеннет Марш. Он констатировал, что судмедэксперты "установят причину смерти".

В заявлении полицейских имя девушки указано как Верамика Майкамава (Veramika Maikamava). Представители полиции пока не уточнили, чем это объясняется. Как следует из документа, 25 июля примерно в 23:52 по местному времени сотрудникам полиции в городе Фэрбенкс поступил телефонный звонок. Супруг девушки Петр Маркелов (его имя указано как Петр Маркилау (Piotr Markielau) сообщил, что она погибла. Как следует из документа, "пара совершала пешую прогулку и попыталась пересечь реку Текланика, из-за недавних дождей уровень воды в ней повысился, течение было быстрым". Гражданка Белоруссии упала в воду.

В заявлении уточняется, что, как сообщил Маркелов, "ему удалось вытащить жену из воды в 75-100 футах (примерно 23-30 м) ниже по течению, но к тому времени она уже скончалась". К месту происшествия позже прибыл сотрудник полиции в сопровождении добровольцев.

По сведениям правоохранительных органов, Никонова и Маркелов отправились в лесистый район, чтобы посмотреть на старый автобус, являющийся своего рода местной достопримечательностью. В нем в течение нескольких месяцев жил и в 1992 году умер американский путешественник Кристофер Маккэндлесс. Американский писатель Джон Кракауэр позже написал о жизни Маккэндлесса книгу под названием "В диких условиях".

Как уточнил Марш, в том месте, где супруги пытались пересечь реку, "натянута веревка, туристы могут держаться за нее при переходе". Вода в то время была "примерно по пояс, течение было быстрым". Никонова, "по всей видимости, оступилась и отпустила веревку". Маркелов также ранее подтвердил белорусскому агентству БелаПАН информацию о гибели супруги.