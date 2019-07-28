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Задержание в КНДР судна с российскими моряками

Задержанный в КНДР российский траулер отпустили

Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Задержанный в КНДР российский траулер "Сянхайлинь-8" отпущен - посольство РФ.

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КНДРРоссияЗадержание в КНДР судна с российскими моряками
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