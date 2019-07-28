В Чили произошел разлив 40 тыс. литров дизельного топлива

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июля. /ТАСС/. Около 40 тыс. литров дизельного топлива попали в окружающую среду, в том числе в океан, из-за инцидента на терминале чилийской горнодобывающей и сталелитейной компании CAP на юге страны. Об этом сообщил в субботу телеканал 24 Horas.

Разлив топлива произошел на острове Гуарельо, расположенном в Тихом океане в 250 км от города Пуэрто-Наталес.

Власти направили к месту инцидента два судна для устранения последствий аварии. Как отметил в эфире телеканала глава морского управления региона Рональд Бааш, погодные условия пока препятствуют распространению топлива. "Пока мы можем сказать, что разлив ограничивается той зоной, но нам нужно дождаться прибытия наших средств, чтобы сформировать собственное представление о том, что там происходит", - добавил он.

По его словам, суда прибудут к острову в воскресенье утром по местному времени. Помимо специалистов по устранению последствий разлива, к месту отправился прокурор, который займется расследованием инцидента.

На Гуарельо находятся крупные месторождения известника, разработкой которых занимается CAP.