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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Защита обвиняемых по делу о пожаре в "Холдоми" просит отпустить их под домашний арест

Адвокат одного из фигурантов дела обратилась в суд с просьбой разъяснить, какую именно норму правил пожарной безопасности нарушил ее подзащитный
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© Пресс-служба МЧС РФ

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Адвокаты Максима Кузнецова и Виталия Бурлакова - директора и владельца палаточного лагеря на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, которые стали фигурантами дела о пожаре с гибелью детей - обжаловали арест подзащитных. Об этом ТАСС сообщил адвокат Кузнецова Алексей Коробков.

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"Подана в Солнечный районный суд Хабаровского края апелляционная жалоба на арест моего подзащитного Кузнецова. Просим домашнего ареста и разъяснений, какую именно норму правил пожарной безопасности он нарушил", - сказал Коробков.

Он сообщил, что защита Бурлакова также обжаловала заключение под стражу и просит суд отпустить его под домашний арест. Это подтвердили и в администрации "Холдоми".

На этой неделе суд Солнечного района Хабаровского края арестовал Кузнецова, Бурлакова, а также начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. В зависимости от роли каждого, их подозревают в совершении преступления в соответствии с ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

По версии следствия, в июле в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не принял мер, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха. Уголовные дела объединены в одно производство.

Теги
РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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