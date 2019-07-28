Власти Амурской области из-за паводка предлагают ввести ЧС федерального уровня

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области предлагают ввести в регионе ЧС федерального уровня из-за паводка, сообщил в воскресенье на внеочередном расширенном заседании регионального правительства министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

"Так как размер ущерба у нас уже прогнозно в результате ЧС превысил 500 млн рублей, значительные финансовые затраты на ликвидацию последствий, предлагаем обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве РФ о принятии решения по отнесению возникшей на территории Амурской области ЧС к федеральному уровню реагирования", - сказал Венглинский.