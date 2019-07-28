{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Амурской области из-за паводка предлагают ввести ЧС федерального уровня

Размер ущерба, нанесенного региону паводком, по мнению властей области превысил 500 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области предлагают ввести в регионе ЧС федерального уровня из-за паводка, сообщил в воскресенье на внеочередном расширенном заседании регионального правительства министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

"Так как размер ущерба у нас уже прогнозно в результате ЧС превысил 500 млн рублей, значительные финансовые затраты на ликвидацию последствий, предлагаем обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве РФ о принятии решения по отнесению возникшей на территории Амурской области ЧС к федеральному уровню реагирования", - сказал Венглинский.

Теги
РоссияАмурская область
Паводок в Иркутской области
Уровень воды в реке в районе Нижнеудинска может достичь критической отметки в воскресенье
На реке Уда ожидается повышение уровня воды до 270-320 см
Читать полностью