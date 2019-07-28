Аэропорт Екатеринбурга не смог принять 14 рейсов из-за погодных условий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Аэропорт "Кольцово" под Екатеринбургом 28 июля не смог принять 14 рейсов из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы - в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган. В настоящее время аэропорт принимает и отправляет воздушные суда без ограничений", - сказали в пресс-службе.

Утром в Екатеринбурге был туман. Синоптики объявили 28 и 29 июля штормовое предупреждение. 28 июля на севере и в горах Свердловской области очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. На данный момент в Екатеринбурге плюс 15 градусов, ветер 1-3 м/с, влажность 91%.