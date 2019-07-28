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В квартире на юго-западе Москвы обнаружили тело девушки в чемодане

В СК сообщили, что тело потерпевшей нашел арендодатель, у которого девушка снимала жилье

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружено упакованным в чемодан в квартире, которую она снимала на улице Пырьева в Москве, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного главка СК РФ.

"Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным следствия, 27 июля 2019 года в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане. При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что убитая снимала эту квартиру у арендодателя. "Он сообщил следователям, что родственники потерпевшей не могли с ней связаться и попросили проверить квартиру. Тогда хозяин жилища и обнаружил тело потерпевшей", - сообщили в пресс-службе.

Ведется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления и задержанию лица, причастного к его совершению.

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