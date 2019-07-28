Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

"Эвакуация населения проходит в настоящее время в городе Тулуне и Тулунском районе из-за угрозы дождевого паводка. Силами МЧС России, полиции, администрации муниципальных образований организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которая находится под угрозой подтопления. В городе Тулуне это районы Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК. В Тулунском районе эвакуация проходит в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь, Евдокимовский", - говорится в сообщении.

В Тулунский район из города Братска направлен вертолет Ми-8 МЧС России для эвакуации населения.

Как сообщил ТАСС мэр Тулуна Юрий Карих, жителей размещают в пунктах временного пребывания. Число эвакуированных пока не известно. "Сколько будет [людей], столько и эвакуируем. [Направим их] туда, где место будет: лыжная база, зал борьбы и детский сад "Теремок", - сказал Карих.

Новая угроза

Как сообщается нас сайте администрации Тулуна, по данным на 16:00 (11:00 мск), уровень воды в реке Ия составляет 670 см при критическом 700 см. По прогнозу, уровень в ближайшее время может подняться до 770 см.

За минувшие сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - 104 мм, утром в воскресенье было подтоплено 70 придворовых территорий.