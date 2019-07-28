На Кубани задержан обвиняемый в тяжком преступлении, совершивший побег при конвоировании

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Мужчина, обвиняемый в совершении убийства брата в Сочи, который сбежал при конвоировании на железнодорожной станции в Армавире, задержан, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

"Задержан полицией", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июля на станции Армавир на Кубани совершил побег подследственный, который обвиняется в тяжком преступлении. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточняли, что мужчина 1980 года рождения, являющийся уроженцем села Устье Сунтарского района Якутии, вместе с еще двумя фигурантами подозревается в причастности к исчезновению и убийству его старшего брата, которое произошло в Сочи 13 декабря 2018 года.