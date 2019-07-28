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Паводок в Иркутской области

Режим ЧС введен в городе Байкальск Иркутской области из-за паводка

Мэр Василий Темгеневский отметил, что подготовлены пять пунктов временного размещения

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Байкальск в Слюдянском районе Иркутской области, власти готовят горожан к возможной эвакуации. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС мэр Байкальска Василий Темгеневский.

"Пока об эвакуации мы речь не ведем, готовимся. Режим ЧС введен с 15:00 (10:00 мск). Если возникнет потребность эвакуации, у нас обеспечены и подготовлены пункты временного размещения. Пять пунктов, они находятся в разных районах города", - сказал мэр.

Байкальск - самый южный город Иркутской области. Здесь живут более 12 тыс. человек.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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