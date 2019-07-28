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Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге

Тело Сергея Карпенко обнаружили в воде реки Мойки с огнестрельным ранением головы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье руководитель Федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга Дмитрий Логуненков.

"Сергей Карпенко умер, он был одним из первых чемпионов РФ по кикбоксингу, тренером и просто хорошим человеком", - сказал Логуненков.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, тело Сергея Карпенко было обнаружено накануне вечером в воде реки Мойки у дома 124. "Прибывшие на место сотрудники извлекли из воды [тело] Сергея Карпенко с огнестрельным ранением головы. [Тело] направлено в морг для установления точной причины смерти", - сказал собеседник агентства, отметив, что огнестрельного оружия рядом обнаружено не было.

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