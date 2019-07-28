В Коми произошел разрыв трубы газопровода с последующим возгоранием

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Разрыв трубы магистрального газопровода Пунга - Вуктыл - Ухта-2 с последующим возгоранием произошел в Республике Коми. Пострадавших нет, сообщается в справке-докладе Ситуационно-аналитического центра Минэнерго в воскресенье.

"28 июля в 14:00 на 338-м километре магистрального газопровода Пунга - Вуктыл - Ухта-2 (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Ухта") в 40 км от компрессорной станции "Вуктыльская" произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа. Пострадавших нет. Снижения поставок потребителям нет ", - говорится в документе.

В центре уточнили, что поврежденный участок (с 338-го по 379-й км) был отключен, ведутся аварийно-восстановительные работы.