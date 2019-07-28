СМИ: при разгоне демонстрации шиитов в столице Бахрейна погиб один человек

ТАСС, 28 июля. Бахрейнская полиция применила силу при разгоне демонстрации шиитов в районе Билад-эль-Кадим в столице королевства Манаме. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Alam. По его информации, в ходе столкновений со стражами порядка погиб один человек, есть также раненые и пострадавшие. Полицейские использовали против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

Участники шествия протестовали против казни двух шиитских активистов Ахмеда аль-Маляли и Ахмеда аль-Араб. Вынесенный им приговор был приведен в исполнение в субботу и вызвал волнения в шиитских кварталах. По сведениям телеканала, наиболее ожесточенные столкновения с силами правопорядка произошли в субботу вечером на острове Ситра к югу от Манамы.

Аль-Маляли и аль-Араб были обвинены в принадлежности к террористической группировке и причастности к нападениям и убийствам полицейских. Шиитская оппозиция, однако, отвергла вынесенный им смертный приговор.