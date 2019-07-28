Иркутская ГЭС сократила пропуск воды во избежание подтоплений населенных пунктов

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Иркутская ГЭС в воскресенье сократила пропуск воды на 200 кубометров в секунду, чтобы избежать подтопления прибрежных зон рек Иркут и Олха. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Евросибэнерго - гидрогенерация" (управляет Ангарским каскадом ГЭС).

"По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области с целью исключения рисков подтопления прибрежных территорий рек Иркут и Олха с 28 июля снижены попуски Иркутской ГЭС на 200 кубометров в секунду. Сейчас объем попусков составляет 2 тыс. 150 кубометров в секунду", - сказали в пресс-службе.

Река Иркут является левым притоком Ангары, Олха - притоком Иркута. На их берегах находятся населенные пункты Иркутского и Шелеховского районов. В выходные на этих территориях прошли дожди, которые осложнили паводковую обстановку.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых жили 42,7 тыс. человек. Также было подтоплено почти 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.