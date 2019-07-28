Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.

"Уровень воды в реке Ия по состоянию на 22:00 (17:00 мск) составляет 708 см", - сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Тулуна.

В воскресенье в городе, который в конце июня уже подвергался сильному наводнению, началась эвакуация населения, людей увозят из трех районов, которые находятся под угрозой нового подтопления. Это районы Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК. В Тулуне работают три пункта временного размещения.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области выходили из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Также были подтоплены 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. Сильнее всего от паводка пострадал Тулун, где уровень воды в реке Ия понимался почти до 14 метров, что в два раза выше критической отметки.