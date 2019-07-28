Подтопления начались в 30 км южнее Иркутска

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Река Катаржанка в Шелеховском муниципальном районе Иркутской области вышла из берегов, паводковые воды заливают поселок Большой Луг (28 км от Иркутска) и садовое товарищество "Алюминщик" (35 км от Иркутска). Об этом в Instagram сообщил мэр Шелеховского района Максим Модин.
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Режим повышенной готовности распорядился ввести на всей территории Шелеховского района. Уровень Олхи серьезно поднялся. Причиной стали ливневые дожди. Ситуация на контроле со вчерашнего дня. Сегодня на КЧС доложили об уровне всех рек и принятых мерах. На 17 часов уровень Олхи составил 130см., при критической отметки в 210см. Иркут – 318 см, при критической 480. Река Катаржанка разлилась по СНТ «Алюминщик» и подтоплены почти 40 участков. Подтоплены улицы и в Большом Луге. Проходит оповещение жителей в Олхе. При необходимости готовы разместить людей в ПВР на базе школы № 1, школы № 7. Принято решение эвакуировать детские лагеря – «Огоньки» и «Черемушки». О ситуации получаю отчет каждый час. Обращаюсь ко всем жителям, если вам будет предложена эвакуация, пожалуйста, не пренебрегайте мерами предосторожности. #шелеховскийрайон #шелехов #олха #большойлуг #баклаши #введенщина #шаманка #подкаменная #иркут #наводнение #паводок
"Река Катаржанка разлилась по СНТ "Алюминщик" и подтоплены почти 40 участков. Подтоплены улицы и в Большом Луге. Проходит оповещение [об опасности] жителей в [деревне] Олхе (18 км от Иркутска)", - написал Модин. По его информации, из-за ливней сильно поднялся уровень воды в реке Олхе.
Принято решение эвакуировать детские лагеря "Огоньки" и "Черемушки". На всей территории Шелеховского района введен режим повышенной готовности. По словам Модина, при необходимости людей примут пункты временного размещения на базе двух школ.
Шелеховский район находится на юге области, население превышает 65 тыс. человек.
В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Также были подтоплены 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автодорог, повреждены 22 моста. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.