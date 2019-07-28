Подтопления начались в 30 км южнее Иркутска

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Река Катаржанка в Шелеховском муниципальном районе Иркутской области вышла из берегов, паводковые воды заливают поселок Большой Луг (28 км от Иркутска) и садовое товарищество "Алюминщик" (35 км от Иркутска). Об этом в Instagram сообщил мэр Шелеховского района Максим Модин.

"Река Катаржанка разлилась по СНТ "Алюминщик" и подтоплены почти 40 участков. Подтоплены улицы и в Большом Луге. Проходит оповещение [об опасности] жителей в [деревне] Олхе (18 км от Иркутска)", - написал Модин. По его информации, из-за ливней сильно поднялся уровень воды в реке Олхе.

Принято решение эвакуировать детские лагеря "Огоньки" и "Черемушки". На всей территории Шелеховского района введен режим повышенной готовности. По словам Модина, при необходимости людей примут пункты временного размещения на базе двух школ.