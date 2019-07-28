В МЧС сообщили о росте уровня паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Кирей в районе села Уйгат Тулунского района Иркутской области (село в 300 км на с-з от Иркутска) достиг 588 см при критической отметке в 3,5 м. Об этом в воскресенье сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды. На 22:00 местного времени (17:00 мск) уровень воды в реке Кирей у населенного пункта Уйгат - 588 см, при критической отметке - 350 см", - говорится в сообщении. В селе Уйгат проживает более 400 человек.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия в районе города Тулун (50 км от Уйгата) к 17:00 мск превысил критическую отметку в 7 м. Специалисты прогнозируют дальнейший подъем воды в реках Иркутской области. Вертолеты МЧС привлечены для вывоза людей из подтопленных сел Тулунского района. В воскресенье из сел Уйгат и Кривуша эвакуированы 88 человек, в том числе 23 ребенка, которые ранее были доставлены туда в пункты временного размещения.

"Задействовано 2 вертолета Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС. Ранее жители подтопленных в Тулунском районе домов эвакуированы в пункты временного размещения в поселке Уйгат и в деревне Кривуша, однако из-за угрозы дальнейшего подъема уровня воды в реке Кирей принято решение доставить жителей в более безопасное место", - говорится в сообщении ведомства.

В Уйгат прибыли 10 спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного отряда из города Нижнеудинска.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области выходили из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими. Сильнее всего от паводка пострадал Тулун, где уровень воды в реке Ия понимался почти до 14 метров.