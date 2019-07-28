Росгвардия направила в Тулун дополнительную группировку сил для ликвидации наводнения

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Росгвардия направила в город Тулун Иркутской области дополнительную группировку сил для ликвидации последствий паводка. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

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"Для повышения эффективности работы в зоне наводнения работает группировка Росгвардии в составе 202 военнослужащих, задействовано свыше 40 единиц автомобильной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что силами Росгвардии проделана большая работа по разбору завалов, обеспечению местного населения питьевой водой, оказанию помощи по вывозу имущества из аварийного жилья.

"За прошедшую неделю от мусора было очищено четыре улицы, 132 придворовых участка, осуществлено 222 рейса на служебном автотранспорте по вывозу мусора", - заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ликвидации последствий паводка в Иркутской области принимают участие 500 сотрудников и военнослужащих Росгвардии.