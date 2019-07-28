Вертолет МЧС эвакуировал более 150 человек из зоны паводка в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-26 МЧС России в воскресенье посетил сразу несколько затопленных населенных пунктов на севере Амурской области, доставив жителям 3,6 т воды, продукты и 400 булок хлеба. На обратном пути спасатели должны были эвакуировать около 60 человек, но желающих улететь оказалось в два раза больше.

По данным региональных властей на утро 28 июля, из-за разлива рек бассейна Зеи в регионе оказались затоплены 11 населенных пунктов Амурской области, пострадали 390 жилых домов и 550 приусадебных участков. Наиболее сложная обстановка сложилась на территории Мазановского и Селемджинского районов, где из 10 затопленных населенных пунктов эвакуированы 1 тыс. 304 человека, в том числе 380 детей.

Вертолет Ми-26 в профессиональной среде любя называют "летающей коровой". В первую очередь за мощь - максимальная взлетная масса машины 56 т, но также и за габариты - военно-транспортный российский вертолет один из крупнейших в мире. Поэтому шестилитровые бутыли с водой, мешки картошки, коробки с хлебом, тушенкой и сухофруктами умещаются в Ми-26 без проблем.

"Серега, внимательно! В Благовещенске загружают 3,6 т воды, 1 т продуктов, 400 булок хлеба и сухпайки Росгвардии", - записан перечень грузов в телефоне одного из спасателей группировки МЧС.

Первой остановкой вертолета стало село Новокиевский Увал Мазановского района, одно из наиболее пострадавших от паводка на данный момент. Большая часть воды и продуктов направили в развернутый в поселке пункт временного размещения, который уже переполнен, в нем находится 322 человека. Остальное отвезут в полностью затопленный Норск Селемджинского района, где до сих пор остаются жить 96 человек, отказавшихся от эвакуации. "По расчетам им ежедневно необходимо примерно 750 литров воды и 140 булок хлеба", - говорит глава района Мухамед Беков.

Инстинкт на соседей

Далее освобожденная от груза вертолет по плану должен был доставить 23 ребенка из Новокиевского Увала в детские лагеря, а также облететь несколько затопленных населенных пунктов и забрать пострадавших в пункт временного размещения города Свободный. В общей сложности на борт вертолета должны были подняться примерно 60 человек, но оказалось, что пока Ми-26 летел, количество желающих эвакуироваться выросло вдвое.

"Сегодня 23 ребенка [из Новокиевского Увала] в сопровождении взрослого отправляются в детские лагеря, еще из села Угловое 17 человек. Затем из Мазанова эвакуируют 30 человек, один лежачий. И в Белоярово эвакуации ждут сто человек - на Свободный, кто-то на ПВР, кто-то к родственникам", - озвучивает новые данные заместитель главы администрации района Наталья Короп.

Заместитель начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Центра управления кризисных ситуация МЧС РФ Сергей Бабай поясняет, что такая ситуация для спасателей привычна. "У людей срабатывает инстинкт самосохранения, когда они видят, что эвакуируются соседи, они идут следом. Бывали ситуации, что люди передумывали в самый последний момент, буквально перед взлетом", - рассказывает он.

Перегруза из-за количества людей спасатели не боятся, созданный для транспортировки Ми-26 их легко выдерживает, сотрудников МЧС ограничивает лишь пространство. Для лежачего пострадавшего - старенькой бабушки, соорудили настил из матрасов в хвостовой части воздушного судна. Людей размещают везде, где это возможно, но большинство захватило с собой сумки и места все равно не хватает, поэтому за частью жителей Белоярово пришлось вылететь повторно.

В общей сложности в воскресенье сотрудники МЧС вывезли из подтопленных районов около 160 человек, примерно треть из них дети. На следующий день запланированы новые вылеты, по прогнозам, которые были озвучены на внеочередном заседании правительства, ожидается подтопления еще тысячи домов. В регионе действует режим ЧС.