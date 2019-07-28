Задержанное на Кубани украинское судно покинуло порт и отправилось в Мариуполь

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Украинское судно Lizori (под флагом Молдавии), задержанное ранее в порту Ейска на Кубани из-за долгов по зарплате перед моряками и из-за неисправности, покинуло порт, сообщается в материалах порта Ейска. По данным сервиса MarineTraffic, в настоящее время судно находится в Мариуполе.

Согласно материалам, судно отбыло из России накануне. В Ейск оно прибыло еще 18 июля.

Российский профессиональный союз моряков 24 июля распространил информацию о задержании судна Lizori в Ейске из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, которые приведены в сообщении профсоюза, сумма задолженности - $11,23 тыс. Работодатель выплатил деньги морякам.

На судне находились 14 моряков, все они граждане Украины, некоторые отбыли на родину после задержания судна. Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм. По данным на сайте "Донбасстранзитсервиса", организация зарегистрирована на Украине, расположена в Мариуполе. Компания является индивидуальным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций c 2001 года, сертифицирована Российским морским регистром судоходства.