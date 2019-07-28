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Один из блоков Яйвинской ГРЭС в Пермском крае отключен из-за возгорания трансформатора

Последствий для потребителей не было, отметили в Минэнерго России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Четвертый блок мощностью 150 МВт Яйвинской ГРЭС генерирующей компании "Юнипро" (входит в Uniper), расположенной в Пермском крае, отключен действием защит после возгорания трансформатора. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Инцидент произошел в 20:37 мск воскресенья.

"Вызваны подразделения МЧС России. Последствий для потребителей не было", - отмечает ведомство.

Яйвинская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1963 году, расположена в поселке Яйва Александровского района Пермского края.

В состав станции входят пять действующих энергоблоков.

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