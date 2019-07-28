Уровень воды в реке Ия в Тулуне вырос еще на 30 см

ТАСС, 29 июля. Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до отметки 752 см, превысив критическую отметку более чем на полметра, сообщается в понедельник на сайте городской администрации.

"Уровень воды в реке Ия на 06:00 местного времени (01:00 мск) 29 июля составил 752 см (+32)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в городе, который в конце июня уже подвергался сильному наводнению, началась эвакуация населения, людей увозят из трех районов, которые находятся под угрозой нового подтопления. Это районы Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК. В Тулуне работают три пункта временного размещения.

Наводнение из-за дождей в Иркутской области началось в конце июня. Сильнее всего от паводка пострадал Тулун, где уровень воды в Ие поднимался почти до 14 м, что в два раза выше критической отметки.