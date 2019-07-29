Спасатели эвакуировали из подтопленных районов Иркутской области более 1 тыс. человек

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Спасатели за сутки эвакуировали более 1 тыс. человек в Иркутской области в связи с повышением уровня воды в реках и новой волной подтопления населенных пунктов. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

"Эвакуированы 1 тыс. 76 человек, из них 615 детей. В пунктах временного размещения находится 41 человек, из них восемь детей", - говорится в сообщении.

В воскресенье из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По данным на 07:00 (02:00 мск) понедельника, подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в южных районах региона вновь ожидаются сильные и продолжительные дожди. Ожидается повышение уровня воды в реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 450-490 см при критической 470 см, на Ие в районе города Тулуна до 670-770 см при критической 700 см, на Уде в Нижнеудинске до 300-350 см при критической 320 см. На реках южного Прибайкалья - Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка - вода поднимется до отметок, близких к критическим, также есть угроза схода селей.

Прогноз доведен до глав муниципальных образований, экстренных служб. Население информируется через средства массовой информации, посредством смс-сообщений и с помощью систем оповещения по громкой связи.