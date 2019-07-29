В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой

ЯКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. 20 человек госпитализированы в Чурапчинском районе Якутии после отравления шаурмой в кафе быстрого питания "Шаурма", сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"На 29 июля за медицинской помощью обратилось 22 человека, в том числе восемь детей. Все получают лечение, в том числе в условиях стационара - 20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выявлены нарушения в прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения, допуска сотрудников к приготовлению блюд, несоблюдение условий хранения сырья и готовых блюд, обеспечения дезинфекционного и технологического режима при приготовлении блюд, неудовлетворительное санитарное состояние помещений кафе.

Деятельность кафе приостановлена.