Соляная кислота вытекла из автоцистерны, следующей в Крым из Волгограда

ВОЛГОГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Автоцистерна, перевозившая опасный груз с волгоградского химзавода в Крым, разгерметизировалась в пути, на обочину дороги вытекло 20 куб. м соляной кислоты. Пострадавших нет, сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель главка МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

"На 177-м км автодороги "Волгоград - Сальск" в ночь на 28 июля на автомашине DAF ... перевозящей опасный груз - соляную кислоту - с химического завода АО "Каустик" на завод в Республику Крым, город Армянск, предварительно, произошла разгерметизация автоцистерны. В результате на обочину автодороги вытекло 20 куб. м соляной кислоты. Нарядами ГАИ обеспечен отвод транспорта с опасного участка, движение не перекрывалось", - сказал Корнаухов.

Он уточнил, что наряд МЧС провел дезактивацию соляной кислоты, угрозы населению и окружающей среде нет.