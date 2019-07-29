Около 2 тыс. человек эвакуировали из подтопленных районов Приамурья

"Полностью готовы, отмобилизованы и развернуты пункты временного размещения. На сегодняшний день в них находятся больше 600 человек. Всего из подтопленных территорий было эвакуировано порядка 2 тыс. человек, из которых часть находится в ПВР, а часть - у родственников", - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что в подтопленных селах еще находятся люди, которые отказываются покидать свои дома. "В некоторых населенных пунктах [есть] люди, которые продолжают там оставаться, хотя у нас есть все возможности, чтобы их вывезти и организовать их быт в пунктах временного размещения. Таким людям обеспечена доставка воды и продовольствия, хотя это очень затратно для нас, очень проблемно", - добавил Орлов, выступая в эфире телеканала "Россия-24".

25 июля на территории области введен режим ЧС из-за паводка, вызванного сильными дождями. По информации, размещенной в понедельник на сайте регионального правительства, подтопленными остаются около 650 домов в восьми районах, без транспортного сообщения - 17 населенных пунктов.