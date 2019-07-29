Паводки подтопили дороги, дворы и подвалы в четырех районах Бурятии

ТАСС, 29 июля. Паводки, начавшиеся в Бурятии из-за сильных дождей, подтопили дороги, дворы и подвалы в четырех районах республики. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В Джидинском районе уровень воды в реках Джида, Алцак, Армак поднялся до критического, 28 июля произошло подтопление дорожного полотна на шести участках дорог. Самое большое подтопление дороги произошло на 168 км автомобильной дороги сообщением Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск длиной до 150 м. На месте организовано дежурство двух экипажей ГИБДД <...> Кроме того, подтопления приусадебных участков, погребов и подвалов произошли в Селенгинском, Тарбагатайском и Закаменском районах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства республики напомнили, что накануне из летнего лагеря "Черемушки" в Джидинском районе Бурятии из-за угрозы подтопления вывезли 75 детей.

Во всех районах идет мониторинг обстановки, работают дежурные группы, принимаются меры по ликвидации последствий паводков и угрозы новых подтоплений. "Наша задача ежечасно мониторить ситуацию и своевременно оповещать людей. Если поселки остаются отрезанными , как сейчас в Джидинском районе, наша задача - обеспечить бесперебойное обеспечение всем необходимым. Чтобы они получали всю необходимую медицинскую помощь, лекарственное обеспечение", - цитирует пресс-служба слова зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского.

Он отметил, что, когда вода сойдет, в пострадавших районах нужно "максимально оперативно провести ремонт".