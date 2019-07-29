Сторож детского сада в Челябинске ранил бензопилой пробравшегося в учреждение мужчину

ТАСС, 29 июля. Сторож детского сада ранил бензопилой мужчину, который пробрался в воскресенье на территорию учреждения в Челябинске, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой управления Росгвардии по Челябинской области.

"26-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, зашел на территорию детского сада и потребовал [у сторожа] отдать ребенка. На возражения о том, что в воскресенье в учреждении дети не пребывают, мужчина нанес сторожу удар кулаком в область лица, после чего сотрудник охранного предприятия решил прогнать мужчину с помощью бензопилы. Потерпевший госпитализирован, у него были кровоточащие рваные раны левой руки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сторожа задержали и передали в полицию.