В Рослесхозе заявили об отсутствии кризисной ситуации с лесными пожарами

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Рослесхоз не фиксирует кризисной ситуации с лесными пожарами на территории РФ. Сейчас горит 2,3 млн га леса, что в два раза меньше по сравнению с 2018 годом, сообщил журналистам в Красноярске врио руководителя ведомства Михаил Клинов.

"Количество пожаров у нас больше, чем в 2018 году, но что касается площади, то она практически в два раза ниже, чем на эту же дату в прошлом году. Кризиса с пожарной ситуацией в РФ точно нет. Это же касается и Сибирского федерального округа, и Красноярского края", - сказал Клинов, добавив, что общая площадь лесных пожаров в России составила 2,3 млн га.

Сейчас в тушении пожаров в России задействовано более 3 тыс. человек, 500 единиц наземной техники и 60 единиц авиатехники.

Ситуация в Красноярском крае

По словам Клинова, общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет 985 тыс. га. Он отметил, что в тушении пожаров на территории региона участвуют порядка 400 парашютистов-десантников Авиалесохраны - это наиболее подготовленные специалисты для работы, в том числе в труднодоступных местах.

"Сейчас тушат около 600 человек. Еще, наверное, увеличим на 100-150 человек", - сообщил ТАСС министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

В регионе пожары действуют в Эвенкии, Таймыре, Енисейском, Богучанском, Кежемском и Абанском районах. Угрозы населенным пунктам нет.

Врио руководителя Рослесхоза отметил, что причиной пожаров являются погодные аномалии - высокая температура и отсутствие осадков, сухие грозы и малый снежный покров в зимний период. Несмотря на то, что синоптики не прогнозируют улучшения погодных условий, Клинов отметил, что наращивание сил и средств для тушения позволит изменить ситуацию. В соседней с краем Иркутской области горит порядка 600 тыс. га леса.

Концентрация вредных веществ не превышена

Также Клинов отметил, что, по данным Росгидромета, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в большинстве городов РФ нет.

"Росгидромет ежедневно мониторит ситуацию и содержание в воздухе различных вредных веществ. По информации Росгидромета, нигде нету превышения предельно допустимых концентраций. Если только они могут быть в каких-то населенных пунктах рядом с очагами пожаров", - добавил он.

Кроме того, руководитель ведомства опроверг информацию о том, что пожары возникают в местах незаконных вырубок и носят антропогенный характер. Клинов подчеркнул, что большая часть леса горит в труднодоступных местах, куда невозможно доставить тяжелую технику.