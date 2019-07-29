МВД просит заочно арестовать Плахотнюка по делу о создании ОПС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы арестовать заочно молдавского бизнесмена и политика Владимира Плахотнюка, обвиняемого в организации преступного сообщества и участии в нем. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следственного департамента МВД об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Плахотнюка Владимира Георгиевича. Судебное заседание было назначено сегодня в 15:30 мск, однако заявлено ходатайство о переносе на завтра", - сказала представитель суда.

По ее словам, Плахотнюк обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и частью 3 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

22 февраля МВД обвинило Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации так называемой молдавской схемы, по которой из России было выведено более 37 млрд рублей. Платон в апреле 2017 года осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по ходатайству Главного следственного управления СК РФ, он был объявлен в международный розыск. Ведомство считает его причастным к организации неудачного покушения на предпринимателя Ренато Усатого.

В июле член комиссии парламента Молдавии по вопросам права, назначениям и иммунитету Григорий Новак заявил о том, что на Плахотнюка также заведено уголовное дело в Румынии.