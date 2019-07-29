В одном из сел Хабаровского края подтопило около 50 домов

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Разлившаяся река в Тугуро-Чумиканском районе подтопила около 50 жилых домов в селе Удское. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Ранее сообщалось о 32 подтопленных домах и 60 дворовых территориях.

"В Удском затоплены 49 жилых домов, 60 приусадебных участков. Из села отселено 137 человек, в том числе 48 детей. В основном люди разместились у родственников. В пункте временного размещения, открытого в школе, находится 21 человек", - говорится в сообщении.

В селе продолжают ликвидировать последствия наводнения, произошедшего в конце прошлой недели из-за разлива реки Уда. На месте работает группировка краевых спасателей, которые совместно с коллегами из МЧС помогают жителям. Накануне вертолетом в район бедствия доставили необходимое оборудование, медикаменты, продукты питания.

Как сообщил на совещании в правительстве Хабаровского края председатель КЧС, заместитель председателя правительства региона по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук, некоторые дома подтоплены на 1,5 м. Последний раз такие паводки в селе были более 70 лет назад. Литвинчук отметил, что затраты по восстановлению домов будут значительными.

В настоящее время вода отступает от села, освобождаются дворовые территории, трансформаторная подстанция, что позволило подать электричество в пекарню и детский сад, а также запитать одну из улиц, где ранее не было света. В ближайшие дни будет организована просушка домов тепловыми пушками, которые заранее привезли в село. Там также необходимо отремонтировать поврежденный мост и дорогу между поселками Чумикан и Неран, размытую дождями. В Удском живет около 400 человек.

На регион обрушатся новые циклоны

В Хабаровский край на этой неделе придут циклоны из Амурской области и Китая. "Очередные циклоны подходят из Амурской области, из Китая, вся неделя почти дождливая будет. Особенно, это коснется центральных и южных районов края, юга Верхнебуреинского района. Планируется от 25 мм до 60 мм осадков, что усугубит ситуацию с подходящим паводком", - сказал Литвинчук.

Ранее сообщалось, что гребень дождевого паводка на реке Амур при смещении из Приамурья вниз по течению достигнет Хабаровска ориентировочно к 6 августа. Прогнозируемый уровень воды у краевой столицы при этом может составить 550-600 см, при отметке неблагоприятного явления 450 см, опасного - 600 см. При этом уровне ожидается подтопление дачных участков и домовладений, расположенных на островной части города Хабаровска, а также на низинных участках местности.

Литвинчук сообщил, что доставленные в регион 16 комплектов водоналивных дамб будут перевезены в Комсомольск-на-Амуре. У города уровень воды может подняться до 550 см при критической отметке 650 см. Глава региона Сергей Фургал поручил подготовить всю необходимую технику для ликвидации последствий паводка технику.

В настоящее время в связи с ожидаемыми подтоплениями в регионе идет информирование населения. Подтопления подворий из-за разлива малых рек региона, помимо Тугуро-Чумиканского района, отмечаются также в районе имени Лазо.