Экстремист получил 13 лет за попытку напасть на прихожан собора в Махачкале

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима Омара Алиева, который обвинялся в попытке напасть на прихожан Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале летом 2018 года. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе суда.

Алиев также обвинялся в участии в деятельности террористической группировки, незаконном хранении оружия и покушении на убийстве. Он был задержан 20 июня 2018 года, когда собирался напасть на собор в Махачкале. Как выяснил суд, незадолго до этого Алиев принес присягу террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"В соответствии с приговором суда Алиев признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.