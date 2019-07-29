В Москве задержан мужчина, разбивший стекла в машине Земфиры

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры Рамазановой на Фрунзенской набережной в Москве, добиваясь ее внимания. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Злоумышленник разбил два стекла в машине Mercedes, которая была припаркована во дворе дома на Фрунзенской набережной. Автомобиль принадлежит певице Земфире. Прибывшим полицейским правонарушитель сказал, что является поклонником артистки и таким образом добивался ее внимания", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной полиции ТАСС подтвердили факт инцидента, не раскрыв подробностей. "Инцидент произошел 27 июля. Мужчина разбил стекла в Mercedes, припаркованном на Фрунзенской набережной. Он задержан. По факту случившегося начата проверка ", - сказали в полиции.