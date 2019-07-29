{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число пострадавших в ДТП на трассе "Дон" в Ростовской области возросло до 11

Их доставили в больницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области возросло до 11 человек. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Кроме того, погибли два человека.

"В настоящее время в результате ДТП в Красносулинском районе Ростовской области на 959-м километре трассы М-4 "Дон" в центральную городскую больницу города Зверево доставлено 11 пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в понедельник в ГИБДД России, пострадавшие являются гражданами Азербайджана.

Теги
РоссияРостовская область
Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
Сторонники ПЦУ пытались захватить храм Украинской православной церкви на Волыни
Каноническая церковь рассматривает инцидент как попытку распространения ненависти и вражды в обществе
Читать полностью