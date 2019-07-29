{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Сторонники ПЦУ пытались захватить храм Украинской православной церкви на Волыни

Каноническая церковь рассматривает инцидент как попытку распространения ненависти и вражды в обществе

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Представители новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) - в праздник Крещения Руси пытались сорвать богослужение и захватить храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Сусваль Волынской области, находящийся в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в понедельник сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

На эту тему
Попытки создания автокефальной православной церкви на Украине

"28 июля во время литургии в храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Сусваль Владимир-Волынского района вошли неизвестные мужчины, некоторые из них были пьяны. Доставленные из разных мест и возглавляемые несколькими "священниками" новосозданной структуры "ПЦУ", они имели конкретную задачу - сорвать праздничное богослужение и спровоцировать очередной захват храма в этот святой для всего Восточного православия день", - сказано в сообщении.

По информации УПЦ, сторонники ПЦУ заблокировали вход в храм, однако члены сообщества УПЦ во главе с управляющим - архиереем митрополитом Владимир-Волынским Владимиром, смогли погасить конфликт.

В канонической церкви подчеркнули, что, несмотря на то, что храм в селе Сусваль является памятником архитектуры и существует договор по сохранению этой святыни, подписанный нынешним настоятелем отцом Богданом Гнатюком, министерство культуры Украины пытается заключить аналогичный договор с ПЦУ. Таким образом, подчеркнули в УПЦ, создается "прецедент, который углубляет противостояние" в православной среде.

Такие действия сторонников и представителей ПЦУ, тем более в праздник Крещения Руси, каноническая церковь рассматривает как попытку распространения ненависти и вражды в обществе.

Теги
УкраинаСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
Число пострадавших в ДТП на трассе "Дон" в Ростовской области возросло до 11
Их доставили в больницу
Читать полностью