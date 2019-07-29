Бывший новгородский чиновник получил два года за гибель ребенка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Старорусский районный суд Новгородской области признал бывшего заместителя главы Парфинского района виновным в халатности, из-за которой в колодце погибла восьмилетняя девочка, экс-чиновник получил два года колонии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд постановил признать обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в марте 2016 года две девочки играли на заброшенном резервуаре недействующей системы водоснабжения фанерного комбината в поселке Парфино. Одна из них оступилась, упала в колодец и погибла. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, позже его переквалифицировали на халатность, повлекшую смерть человека.

Обвинение предъявили бывшему замглавы администрации района, в обязанности которого входило благоустройство и обеспечение безопасности участка, где погибла девочка. Свою вину он не признал.