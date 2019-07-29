МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сил и средств по тушению лесных пожаров в России недостаточно, группировка будет увеличена для скорейшей локализации и ликвидации огня. Об этом журналистам сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

"Главой МЧС принято решение об увеличении группировки, в первую очередь группировки Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Речь идет о Рослесхозе, силах субъектов РФ и МЧС. МЧС будет усиливать как наземную, так и воздушную группировки, составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей", - сказал он.

Ранее Авиалесоохрана сообщила, что группировка по тушению будет увеличена до 4 тыс. человек. "Этих сил и средств недостаточно. Только в трех регионах группировка должна быть численностью около 15 тыс. человек", - сказал первый замглавы МЧС. "Стоит задача в ближайшее время локализовать и ликвидировать пожары", - добавил он.