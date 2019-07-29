В Иваново один человек погиб после стрельбы у бара

ТАСС, 29 июля. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в одном из баров Иваново, подозреваемый объявлен в розыск, сообщило в понедельник управление СК по Ивановской области.

По данным следствия, ночью 28 июля у входа в бар "Рокко" между двумя группами людей произошел конфликт, один мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову другому и скрылся. Потерпевший умер в машине скорой помощи.

"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В ходе следствия допрошены очевидцы. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Известно, что подозреваемому 33 года, он является жителем Иваново, его объявили в розыск.