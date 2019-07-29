МЧС готовится ко второй волне паводка на Дальнем Востоке

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. МЧС наращивает группировку в регионах Дальнего Востока, где прогнозируется подъем уровня воды из-за осадков. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России готовится ко второй волне паводка на Дальнем Востоке. В превентивных целях осуществляется наращивание группировки, а также проверяется расстановка сил и средств для ликвидации возможных последствий. Для предотвращения подтоплений осуществляется усиление гидротехнических сооружений, организуется установка водоналивных дамб в местах, наиболее подтвержденных подтоплениям", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, на севере Якутии, в Бурятии, Забайкальском и Приморском краях, на юге Хабаровского края, в Амурской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области (ЕАО), Чукотском автономном округе и на Курильских островах ожидаются ливни, пик непогоды придется на 30-31 июля.

"На основании модели развития обстановки в результате комплексного воздействия циклонов, повышения уровня воды в реках и добегания волны дождевого паводка наибольшее влияние они окажут на южные районы Амурской области и ЕАО, южную и центральную части Хабаровского края. С учетом этого уровень воды в городе Благовещенске может подняться до 6,5 м с подтоплением населенных пунктов ниже по течению", - добавили в МЧС.

В Комсомольске-на-Амуре 10 августа ожидается пик паводка. В связи с этим к 6 августа в МЧС обещают установить там водоналивные дамбы. Такие же дамбы доставлены в Хабаровский край.