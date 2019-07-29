Лесные пожары в Сибири. Главное

На территории Сибири бушуют лесные пожары. Первые случаи возгорания в регионе наблюдались еще в середине мая. Общая площадь пожаров составляет 1 млн 603 тыс. га, зафиксировано 232 очага возгорания. Наиболее сложная обстановка отмечается в Иркутской области (137 пожаров) и Красноярском крае (94).

Общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет 985 тыс. га. Пожары действуют в Эвенкии, Таймыре, Енисейском, Богучанском, Кежемском и Абанском районах.

В соседней с краем Иркутской области горит порядка 600 тыс. га леса. Еще 85 очагов на площади 522 тыс. 807 га действуют в зоне космического мониторинга в труднодоступной местности, где их тушение считается нецелесообразным. Всего лес горит в 11 районах области. В зоне задымления находятся 15 населенных пунктов в четырех районах.

На территорию большей части пожаров невозможно доставить тяжелую технику.