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Лесные пожары в Сибири. Главное

Смог над Красноярском
© Андрей Самсонов/ТАСС

Из-за лесных пожаров на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. Общая площадь возгорания в регионе составляет 1 млн 603 тыс. га.

Что произошло

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На территории Сибири бушуют лесные пожары. Первые случаи возгорания в регионе наблюдались еще в середине мая. Общая площадь пожаров составляет 1 млн 603 тыс. га, зафиксировано 232 очага возгорания. Наиболее сложная обстановка отмечается в Иркутской области (137 пожаров) и Красноярском крае (94). 

Общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет 985 тыс. га. Пожары действуют в Эвенкии, Таймыре, Енисейском, Богучанском, Кежемском и Абанском районах. 

В соседней с краем Иркутской области горит порядка 600 тыс. га леса. Еще 85 очагов на площади 522 тыс. 807 га действуют в зоне космического мониторинга в труднодоступной местности, где их тушение считается нецелесообразным. Всего лес горит в 11 районах области. В зоне задымления находятся 15 населенных пунктов в четырех районах.

На территорию большей части пожаров невозможно доставить тяжелую технику.

Как пожары влияют на жителей региона

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В зоне задымления оказалось порядка 500 населенных пунктов в более чем 20 регионах России. Дымка сохраняется в Иркутской области, Алтайском крае и Бурятии.

"Дым распространяется на тысячи километров, качество жизни резко ухудшается, даже в городах возросло количество обратившихся за медицинской помощью, закрывались или меняли режим работы аэропорты, происходил сбой в расписании вылетов", - рассказал замглавы МЧС Александр Чуприян. 

Как тушат пожары

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Для борьбы с пожарами привлекли более 3 тыс. человек, 500 единиц наземной техники и 60 единиц авиатехники. При этом МЧС в ближайшее время планирует увеличить группировку по тушению.

Речь идет о Рослесхозе, силах субъектов РФ и МЧС. Спасатели намерены усиливать как наземную, так и воздушную группировки, составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей.

Из-за чего начались возгорания

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Как отметили в Рослесхозе, причиной пожаров являются погодные аномалии - высокая температура и отсутствие осадков, сухие грозы и малый снежный покров в зимний период. 

Синоптики не прогнозируют улучшения погодных условий. По данным Росгидромета, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в большинстве городов РФ нет.

Какие еще принимались меры

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Жители сибирских регионов стали собирать в интернете подписи под петицией, призывающей правительство ввести режим ЧС федерального уровня на всей территории Сибири и немедленно начать активные действия по тушению лесных пожаров.

Позже режим ЧС ввели на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии.

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян подтвердил, что лесные пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики.

 

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