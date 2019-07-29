Правозащитники сообщили о возбуждении дела из-за нового видео пыток в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после публикации видео с избиением заключенных в ИК-1 Ярославля, которое произошло в феврале 2016 года. Об этом в понедельник сообщил официальный Telegram-канал фонда "Общественный вердикт", юрист фонда Ирина Бирюкова защищает интересы одного из пострадавших осужденных - Джошгуна Абдуллаева.

"Дело возбудил Заволжский следственный отдел СУ СК РФ по Ярославской области по факту превышения должностных полномочий с применением насилия в отношении неустановленных лиц. Информация о возбуждении дела стала известна от источника в следственном управлении, но должным образом адвоката до сих пор никто не уведомил. Потерпевшими по делу пока никто не признан. "Общественный вердикт" представляет интересы одного из осужденных - Джошгуна Ахмедия Оглы Абдуллаева", - говорится в сообщении.

В СУ СК РФ по Ярославской области ситуацию пока не комментируют.

Видео с избиениями заключенных в феврале 2016 года, снятое в камере штрафного изолятора колонии № 1 Ярославля, появилось на сайте "Новой газеты" 17 июля. На кадрах зафиксировано, как сотрудники УФСИН заходят в камеру, а затем избивают дубинками заключенных и волокут их по ступенькам. Ранее "Новая газета" публиковала видео с избиением в 2017 году в этой же колонии заключенного Евгения Макарова.

Юристы фонда "Общественный вердикт" передали в следственные органы информацию об избиении двоих заключенных в ИК-1, которое зафиксировано на видео. Один из них - Абдуллаев - уже освободился и покинул Россию. По данным правозащитников, в избиении участвовали восемь сотрудников колонии. На видео нет фигурантов дела о пытках в ИК-1, которое было возбуждено после избиения Евгения Макарова.

Прокуратура Ярославской области провела проверку в колонии №1 Ярославля, ее материалы были направлены в следственные органы. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин посетил колонию и встретился со свидетелями инцидента, запечатленного на видео.

Дело о пытках в ярославской колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На видео было запечатлено, как сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства. 23 августа 2018 года на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии №1, по нему также было возбуждено уголовное дело.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 12 из них арестованы, 3 находятся под домашним арестом, в том числе бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев. В июле следственные органы завершили расследование уголовного дела об избиении Макарова.

По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов, 14 из них арестованы, 3 находятся под домашним арестом, еще 3 - под подпиской о невыезде.