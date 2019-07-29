В Сочи будут судить четырех застройщиков, обвиняемых в обмане дольщиков на 60 млн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Полицейские закончили предварительное расследование дела против четырех представителей частной компании - застройщика жилых домов в Сочи, обманувших людей на 60 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, обвиняемые - руководитель и сотрудники общества с ограниченной ответственностью, - являясь частными застройщиками, привлекли деньги более 60 жителей Краснодарского края и других регионов России под видом долевого участия в строительстве жилых домов в Сочи. Здания они возводили без разрешительных документов, общая сумма ущерба превысила 60 млн рублей.

"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено предварительное следствие уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Четверым жителям города Сочи предъявлено обвинение в мошенничестве. В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - в виде домашнего ареста. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по ходатайству органов предварительного расследования судом на имущество обвиняемых наложен арест", - сказала Волк, отметив, что материалы дела направлены в Хостинский районный суд Сочи.