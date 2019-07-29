AFP: в Судане во время мирной демонстрации убиты пять человек

ТАСС, 29 июля. По меньшей мере пять человек, в том числе четыре студента, были застрелены в понедельник во время мирной демонстрации в суданском городе Эль-Обейд (административный центр провинции Северный Кордофан). Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на заявление оппозиционного комитета суданских врачей.

По версии оппозиционеров, огонь по собравшимся вели снайперы, при этом не приводятся другие детали, в том числе причина, по которой люди собрались на митинг.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета.

17 июля стало известно, что суданский Военный совет и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" - подписали политическое соглашение. Подписание документа по конституции было отложено.