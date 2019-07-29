Суд оставил в СИЗО предполагаемого посредника в даче взятки заместителю главы ПФР

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест директора департамента ООО "Техносерв менеджмент" Алексея Копейкина - предполагаемого посредника по делу о даче взятки в размере 4,4 млн рублей заместителю руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову, передает корреспондент ТАСС.

"Мосгорсуд определил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Копейкина А. М.", - огласил решение судья.

Ранее на заседании по избранию меры пресечения в Басманном суде Москвы стало известно, что Иванов признал вину и раскаялся в содеянном. Прокурор просил заключить его под домашний арест, но суд счел, что только заключение подозреваемого в СИЗО обеспечит соблюдение интересов следствия.

Иванов и Копейкин будут содержаться под стражей до 9 сентября. Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), Копейкин - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере"). Согласно материалам дела, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, а он пересылал их Иванову.

Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сообщил 11 июля ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. В пресс-службе ПФР тогда отметили ТАСС, что у них нет сведений на этот счет.