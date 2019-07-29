На съемках клипа в США произошла стрельба

ТАСС, 29 июля. Один человек был убит в результате стрельбы на съемках видеоклипа рэп-исполнителей в Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что еще пять человек получили ранения, они были доставлены в больницу. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

По данным полиции, инцидент произошел в воскресенье вечером. Правоохранительным органам пока не удалось задержать стрелка.

Имена исполнителей или название группы не называются.