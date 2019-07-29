СМИ: число жертв оползней на юге Китая возросло до 42

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате схода двух оползней в провинции Гуйчжоу на юге Китая достигло 42, еще девять человек продолжают числиться пропавшими без вести. Об этом сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 38 жертвах и 13 пропавших без вести.

По данным телеканала, в настоящий момент компетентные органы проводят анализ ДНК найденных тел, чтобы установить их личности. Более 10 пострадавших находятся в больницах с травмами различной степени тяжести.

Оползни сошли в Гуйчжоу 23 июля. Первый инцидент произошел в уезде Хэчжан, в результате чего под завалами оказалась строительная площадка. Второй оползень сошел в уезде Шуйчэн вблизи города Люпаньшуй в тот же день, в результате чего 21 дом был разрушен, 77 человек оказались в зоне бедствия.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Их финансирует правительство Китая, выделившее из центрального бюджета на эти цели, а также на ликвидацию стихийного бедствия 30 млн юаней (более $4,3 млн).