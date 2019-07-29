Суд освободил осужденную экс-сотрудницу Нота-банка

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московский городской суд изменил приговор в отношении бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галины Марчуковой, заключившей сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей и осужденной на три года и четыре месяца колонии. Как уточнили ТАСС в суде, ей засчитали время, проведенное под домашним арестом и под стражей, освободив в зале суда.

"Приговор Останкинского районного суда Москвы в отношении Марчуковой изменен. Ей пересчитали срок нахождения под арестом и домашним арестом, в результате чего она была освобождена в зале суда", - сказала собеседница агентства. Таким образом, приговор вступил в силу.

Останкинский суд Москвы 22 мая приговорил Марчукову к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Кроме того, суд назначил осужденной штраф в размере 700 тыс. рублей и оставил под арестом для выплаты штрафа ее имущество.

Ранее Мосгорсуд также освободил, пересчитав сроки нахождения под стражей, ее сестру Ларису Марчукову.

Сделка со следствием

В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей и дала показания, изобличающие полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении: Дмитрия и Вадима Ерохиных, Ларису Марчукову и Нонну Михай.

Дмитрий Ерохин уже осужден за хищение более 2 млрд рублей вкладчиков Нота-банка на 8,5 года колонии, его брат Вадим - на шесть лет, Михай за подстрекательство руководства банка к хищению приговорена к 3,5 года колонии.

По данным следствия, полковник МВД России Дмитрий Захарченко, будучи хорошо знаком с Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник в правоохранительных органах, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.